Forbo International Aktie

Forbo International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Forbo International-Investition? 27.02.2026 10:03:43

SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Forbo International von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Forbo International-Investment gewesen.

Die Forbo International-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Forbo International-Aktie bei 1 570,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Forbo International-Aktie investierten, hätten nun 6,369 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Forbo International-Papiers auf 898,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 719,75 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,80 Prozent verringert.

Forbo International war somit zuletzt am Markt 1,28 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Forbo International S.A. (N)

mehr Nachrichten