SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Forbo International von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Forbo International-Investment gewesen.

Die Forbo International-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Forbo International-Aktie bei 1 570,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Forbo International-Aktie investierten, hätten nun 6,369 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Forbo International-Papiers auf 898,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 719,75 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,80 Prozent verringert.

Forbo International war somit zuletzt am Markt 1,28 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at