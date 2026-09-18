Forbo International Aktie

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WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510

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Lohnender Forbo International-Einstieg? 18.09.2026 10:04:01

SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Forbo International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Forbo International-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Forbo International-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Forbo International-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1 299,00 CHF. Bei einem Forbo International-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,770 Forbo International-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Forbo International-Papiers auf 949,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 730,56 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,94 Prozent abgenommen.

Der Forbo International-Wert an der Börse wurde auf 1,34 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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