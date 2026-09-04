Forbo International Aktie
WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510
|Rentabler Forbo International-Einstieg?
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04.09.2026 10:03:59
SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Forbo International von vor 3 Jahren bedeutet
Am 04.09.2023 wurde die Forbo International-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Forbo International-Aktie betrug an diesem Tag 1 174,00 CHF. Bei einem Forbo International-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,518 Forbo International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (980,00 CHF), wäre die Investition nun 8 347,53 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16,52 Prozent verringert.
Alle Forbo International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,37 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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