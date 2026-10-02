SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Forbo International von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Forbo International-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Forbo International-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 122,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Forbo International-Aktie investiert, befänden sich nun 0,089 Forbo International-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Forbo International-Papiers auf 919,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,91 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 81,91 CHF entspricht einer negativen Performance von 18,09 Prozent.

Zuletzt verbuchte Forbo International einen Börsenwert von 1,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at