Forbo International Aktie

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WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510

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Forbo International-Investition 09.10.2026 10:04:05

SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Forbo International von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Forbo International-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Forbo International-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Forbo International-Papier bei 1 754,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Forbo International-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,570 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 509,12 CHF, da sich der Wert eines Forbo International-Anteils am 08.10.2026 auf 893,00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 49,09 Prozent verringert.

Forbo International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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