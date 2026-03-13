SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Forbo International von vor einem Jahr angefallen

Anleger, die vor Jahren in Forbo International-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Forbo International-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 841,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Forbo International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,189 Forbo International-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 767,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 912,01 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 8,80 Prozent.

Der Marktwert von Forbo International betrug jüngst 1,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at