SPI-Papier Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fundamenta Real Estate-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 24.09.2023 wurde die Fundamenta Real Estate-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 16,49 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 60,650 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 16,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 024,99 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,50 Prozent angezogen.

Fundamenta Real Estate markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 576,90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at