Fundamenta Real Estate Aktie
WKN DE: A0YCD3 / ISIN: CH0045825517
|Performance im Blick
|
09.04.2026 10:03:27
SPI-Papier Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fundamenta Real Estate von vor 3 Jahren eingebracht
Die Fundamenta Real Estate-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Fundamenta Real Estate-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16,59 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert hat, hat nun 60,285 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.04.2026 gerechnet (17,90 CHF), wäre die Investition nun 1 079,10 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 7,91 Prozent.
Alle Fundamenta Real Estate-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 616,53 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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