SPI-Papier Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fundamenta Real Estate von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fundamenta Real Estate-Aktien gewesen.

Die Fundamenta Real Estate-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Fundamenta Real Estate-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16,59 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert hat, hat nun 60,285 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.04.2026 gerechnet (17,90 CHF), wäre die Investition nun 1 079,10 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 7,91 Prozent.

Alle Fundamenta Real Estate-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 616,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at