Vor Jahren in Fundamenta Real Estate-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Fundamenta Real Estate-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Fundamenta Real Estate-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 16,19 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 6,177 Fundamenta Real Estate-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 104,40 CHF, da sich der Wert eines Fundamenta Real Estate-Anteils am 18.11.2026 auf 16,90 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 104,40 CHF entspricht einer Performance von +4,40 Prozent.

Fundamenta Real Estate wurde am Markt mit 576,16 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at