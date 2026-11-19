Fundamenta Real Estate Aktie
WKN DE: A0YCD3 / ISIN: CH0045825517
|Fundamenta Real Estate-Anlage
|
19.11.2026 10:03:23
SPI-Papier Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fundamenta Real Estate von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Fundamenta Real Estate-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Fundamenta Real Estate-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 16,19 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 6,177 Fundamenta Real Estate-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 104,40 CHF, da sich der Wert eines Fundamenta Real Estate-Anteils am 18.11.2026 auf 16,90 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 104,40 CHF entspricht einer Performance von +4,40 Prozent.
Fundamenta Real Estate wurde am Markt mit 576,16 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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