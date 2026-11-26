Investoren, die vor Jahren in Fundamenta Real Estate-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 26.11.2021 wurde das Fundamenta Real Estate-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Fundamenta Real Estate-Papier an diesem Tag bei 19,59 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51,058 Fundamenta Real Estate-Aktien. Die gehaltenen Fundamenta Real Estate-Papiere wären am 25.11.2026 852,66 CHF wert, da der Schlussstand 16,70 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 14,73 Prozent verkleinert.

Alle Fundamenta Real Estate-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 567,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at