SPI-Papier Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fundamenta Real Estate-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 09.07.2021 wurden Fundamenta Real Estate-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19,49 CHF. Bei einem Fundamenta Real Estate-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 513,196 Fundamenta Real Estate-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.07.2026 auf 17,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 980,92 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 10,19 Prozent.

Jüngst verzeichnete Fundamenta Real Estate eine Marktkapitalisierung von 598,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at