SPI-Papier Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fundamenta Real Estate-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Fundamenta Real Estate-Investment gewesen.

Am 11.06.2021 wurde das Fundamenta Real Estate-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Fundamenta Real Estate-Papier an diesem Tag 19,89 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert hätte, hätte er nun 50,288 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,95 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 852,38 CHF wert. Mit einer Performance von -14,76 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Fundamenta Real Estate war somit zuletzt am Markt 566,15 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at