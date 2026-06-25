SPI-Papier Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fundamenta Real Estate von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Fundamenta Real Estate-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Fundamenta Real Estate-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 18,09 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Fundamenta Real Estate-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,529 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fundamenta Real Estate-Aktie auf 17,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,99 CHF wert. Mit einer Performance von -6,01 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Fundamenta Real Estate bezifferte sich zuletzt auf 577,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at