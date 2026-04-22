SPI-Papier Galenica-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Galenica Anlegern eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Galenica-Anleger über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert Galenica am 21.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 2,50 CHF vereinbart. Damit wurde das Niveau der Galenica-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 8,70 Prozent nach oben angepasst. 115,11 Mio. CHF werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 4,48 Prozent.

Galenica- Ausschüttungsrendite im Fokus

Der Galenica-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 88,75 CHF aus dem SIX SX-Handel. Am 22.04.2026 wird die Galenica-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Galenica-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Die Galenica-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,56 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 3,09 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Galenica-Aktienkurs via SIX SX 6,73 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 9,81 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Galenica

Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 2,52 CHF voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,84 Prozent ansteigen.

Galenica-Basisdaten

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Galenica steht aktuell bei 4,498 Mrd. CHF. Galenica verfügt über ein KGV von aktuell 26,89. Der Umsatz von Galenica belief sich in 2025 auf 4,136 Mrd. CHF. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 3,63 CHF.

Redaktion finanzen.at