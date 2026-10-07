SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Galenica-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Galenica-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Galenica-Aktie betrug an diesem Tag 66,30 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Galenica-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15,083 Galenica-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 251,89 CHF, da sich der Wert eines Galenica-Anteils am 06.10.2026 auf 83,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 25,19 Prozent gleich.

Der Marktwert von Galenica betrug jüngst 4,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at