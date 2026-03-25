Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Rentable Galenica-Investition?
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25.03.2026 10:04:44
SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Galenica-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Galenica-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Galenica-Papier an diesem Tag 59,75 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Galenica-Aktie investiert hat, hat nun 1,674 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 150,21 CHF, da sich der Wert eines Galenica-Papiers am 24.03.2026 auf 89,75 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 50,21 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Galenica bezifferte sich zuletzt auf 4,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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