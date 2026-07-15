Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Lohnende Galenica-Investition?
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15.07.2026 10:03:41
SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Galenica-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 66,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,038 Galenica-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 309,02 CHF, da sich der Wert eines Galenica-Anteils am 14.07.2026 auf 87,05 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,90 Prozent angewachsen.
Der Galenica-Wert an der Börse wurde auf 4,36 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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