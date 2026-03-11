Galenica Aktie

Galenica

WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466

Galenica-Performance im Blick 11.03.2026 10:03:51

SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galenica von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Galenica-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Galenica-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Galenica-Aktie an diesem Tag 82,60 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Galenica-Aktie investiert, befänden sich nun 12,107 Galenica-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 145,28 CHF, da sich der Wert einer Galenica-Aktie am 10.03.2026 auf 94,60 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 14,53 Prozent.

Der Börsenwert von Galenica belief sich zuletzt auf 4,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

