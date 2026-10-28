Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Galenica-Investment
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28.10.2026 10:03:56
SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Galenica von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Galenica-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 67,05 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Galenica-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14,914 Galenica-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2026 auf 88,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 313,94 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 31,39 Prozent.
Der Marktwert von Galenica betrug jüngst 4,39 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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