Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Rentabler Galenica-Einstieg?
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05.08.2026 10:03:52
SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Galenica-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Galenica-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 68,75 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Galenica-Aktie investiert hat, hat nun 14,545 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 84,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 230,55 CHF wert. Damit wäre die Investition um 23,05 Prozent gestiegen.
Galenica markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,22 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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