Galenica Aktie

Galenica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Galenica-Investmentbeispiel 28.01.2026 10:04:00

SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Galenica von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Galenica-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 28.01.2021 wurde das Galenica-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Galenica-Papier bei 59,75 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 16,736 Galenica-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 27.01.2026 1 627,62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 97,25 CHF belief. Damit wäre die Investition um 62,76 Prozent gestiegen.

Der Galenica-Wert an der Börse wurde auf 4,82 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Galenica AG

mehr Nachrichten