SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Galenica von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Galenica-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 28.01.2021 wurde das Galenica-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Galenica-Papier bei 59,75 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 16,736 Galenica-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 27.01.2026 1 627,62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 97,25 CHF belief. Damit wäre die Investition um 62,76 Prozent gestiegen.

Der Galenica-Wert an der Börse wurde auf 4,82 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at