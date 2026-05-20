Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Galenica-Performance
|
20.05.2026 10:04:25
SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Galenica von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Galenica-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Galenica-Anteile betrug an diesem Tag 62,95 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 158,856 Galenica-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.05.2026 auf 83,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 328,04 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 33,28 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Galenica belief sich zuletzt auf 4,12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Galenica AG
|
20.05.26
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Galenica von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.05.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galenica von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.05.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Galenica von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
27.04.26
|Gesundheitsakteure wollen das «E-Rezept Schweiz» landesweit etablieren (EQS Group)
|
27.04.26
|Healthcare players seek to establish the “Electronic Prescription Switzerland” service nationwide (EQS Group)
|
22.04.26