SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Galenica von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Galenica-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Galenica-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Galenica-Anteile betrug an diesem Tag 62,95 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 158,856 Galenica-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.05.2026 auf 83,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 328,04 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 33,28 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Galenica belief sich zuletzt auf 4,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at