Galenica Aktie

Galenica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466

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Rentables Galenica-Investment? 03.06.2026 10:03:41

SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Galenica von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Galenica-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Galenica-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 85,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,682 Galenica-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Galenica-Aktie auf 82,55 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 964,37 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 3,56 Prozent vermindert.

Galenica wurde am Markt mit 4,15 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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