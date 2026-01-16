GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|Performance im Blick
|
16.01.2026 10:03:45
SPI-Papier GAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in GAM von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der GAM-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,10 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in GAM-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10 101,010 GAM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des GAM-Papiers auf 0,15 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 505,05 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,51 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für GAM eine Börsenbewertung in Höhe von 152,01 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GAM AG
|
16.01.26
|SPI-Papier GAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in GAM von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.01.26
|SIX-Handel SPI schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
09.01.26
|SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in GAM von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Schwache Performance in Zürich: So performt der SPI am Mittag (finanzen.at)
|
05.01.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI fällt am Montagmittag (finanzen.at)
|
05.01.26
|Schwacher Handel: SPI notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
02.01.26
|SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.12.25
|SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GAM von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)