SPI-Papier GAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in GAM von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in GAM-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der GAM-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,10 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in GAM-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10 101,010 GAM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des GAM-Papiers auf 0,15 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 505,05 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,51 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für GAM eine Börsenbewertung in Höhe von 152,01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at