GAM Aktie

GAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 16.01.2026 10:03:45

SPI-Papier GAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in GAM von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in GAM-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der GAM-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,10 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in GAM-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10 101,010 GAM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des GAM-Papiers auf 0,15 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 505,05 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,51 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für GAM eine Börsenbewertung in Höhe von 152,01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GAM AG

mehr Nachrichten