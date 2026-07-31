SPI-Papier GAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in GAM von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in GAM eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit GAM-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 0,10 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die GAM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 97 087,379 GAM-Aktien. Die gehaltenen GAM-Papiere wären am 30.07.2026 6 310,68 CHF wert, da der Schlussstand 0,07 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 36,89 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war GAM zuletzt 71,34 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at