GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|Frühe Anlage
|
25.09.2026 10:03:40
SPI-Papier GAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GAM-Investment von vor einem Jahr verloren
Die GAM-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die GAM-Anteile bei 0,14 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7 142,857 GAM-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 24.09.2026 492,86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,07 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 50,71 Prozent eingebüßt.
Der GAM-Wert an der Börse wurde auf 76,99 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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