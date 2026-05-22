GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|Frühe Anlage
|
22.05.2026 10:04:00
SPI-Papier GAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GAM von vor 5 Jahren verloren
Am 22.05.2021 wurden GAM-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 1,57 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die GAM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 637,296 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.05.2026 auf 0,07 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42,70 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 95,73 Prozent verringert.
Der Börsenwert von GAM belief sich zuletzt auf 75,51 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GAM AG
|
10:04
|SPI-Papier GAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GAM von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Zürich: SPI beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.05.26
|SPI-Handel aktuell: SPI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
19.05.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
19.05.26
|Gewinne in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.05.26
|SIX-Handel: SPI mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.05.26
|Freundlicher Handel: SPI bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
18.05.26
|SPI aktuell: SPI letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu GAM AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GAM AG
|0,07
|3,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sehr stark um 6.000-Punkte-Marke -- DAX im Plus -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Gewinne
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende stärker. Der deutsche Leitindex legt zu. Auch die US-Indizes bewegen sich nach oben. Die Börsen in Asien legten vor dem Wochenende zu.