SPI-Papier GAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GAM von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in GAM-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 22.05.2021 wurden GAM-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 1,57 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die GAM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 637,296 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.05.2026 auf 0,07 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42,70 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 95,73 Prozent verringert.

Der Börsenwert von GAM belief sich zuletzt auf 75,51 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at