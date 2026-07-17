SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in GAM-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der GAM-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1,31 CHF wert. Bei einem GAM-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 76,051 GAM-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.07.2026 gerechnet (0,06 CHF), wäre das Investment nun 4,64 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 95,36 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete GAM eine Marktkapitalisierung von 66,35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at