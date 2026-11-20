GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|Langfristige Anlage
|
20.11.2026 10:03:33
SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die GAM-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das GAM-Papier an diesem Tag 0,16 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das GAM-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 609,756 GAM-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 31,46 CHF, da sich der Wert eines GAM-Papiers am 19.11.2026 auf 0,05 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68,54 Prozent verringert.
Der Börsenwert von GAM belief sich jüngst auf 53,56 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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