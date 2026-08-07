SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GAM von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in GAM eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit GAM-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0,36 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 278,180 GAM-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 23,37 CHF, da sich der Wert eines GAM-Anteils am 06.08.2026 auf 0,08 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 76,63 Prozent.

Alle GAM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 76,67 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at