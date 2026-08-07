GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|Performance unter der Lupe
|
07.08.2026 10:03:56
SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GAM von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit GAM-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0,36 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 278,180 GAM-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 23,37 CHF, da sich der Wert eines GAM-Anteils am 06.08.2026 auf 0,08 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 76,63 Prozent.
Alle GAM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 76,67 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GAM AG
|
07.08.26
|Freitagshandel in Zürich: SPI steigt letztendlich (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|SIX-Handel: So performt der SPI mittags (finanzen.at)
|
07.08.26
|SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GAM von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.08.26
|Handel in Zürich: SPI schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
06.08.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
06.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI steigt (finanzen.at)
Analysen zu GAM AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GAM AG
|0,08
|-1,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.