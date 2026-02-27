SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GAM von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in GAM-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der GAM-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das GAM-Papier 1,64 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die GAM-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 609,678 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.02.2026 gerechnet (0,13 CHF), wäre das Investment nun 78,65 CHF wert. Mit einer Performance von -92,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

GAM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 141,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at