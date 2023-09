SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in GAM bedeutet

Bei einem frühen Investment in GAM-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

GAM-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die GAM-Aktie letztlich bei 6,96 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die GAM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 436,782 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 0,45 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 650,86 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 93,49 Prozent eingebüßt.

Der GAM-Wert an der Börse wurde auf 71,94 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at