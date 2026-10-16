GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|Lohnende GAM-Anlage?
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16.10.2026 10:03:30
SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine GAM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das GAM-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 6,38 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 156,663 GAM-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10,97 CHF, da sich der Wert einer GAM-Aktie am 15.10.2026 auf 0,07 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 98,90 Prozent abgenommen.
GAM war somit zuletzt am Markt 74,35 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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