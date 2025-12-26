SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GAM von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die GAM-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX feiertags-bedingt kein Handel mit GAM-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 0,60 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die GAM-Aktie investiert, befänden sich nun 16 761,087 GAM-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des GAM-Papiers auf 0,15 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 480,64 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 75,19 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von GAM belief sich jüngst auf 159,63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at