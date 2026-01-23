GAM Aktie

GAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627

GAM-Performance 23.01.2026 10:04:02

SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GAM von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in GAM-Aktien gewesen.

Am 23.01.2023 wurde die GAM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die GAM-Aktie bei 0,68 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das GAM-Papier investiert hätte, hätte er nun 14 780,218 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des GAM-Papiers auf 0,13 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 847,53 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 81,52 Prozent verringert.

GAM wurde am Markt mit 134,82 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

