SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in GAM von vor 10 Jahren angefallen
Die GAM-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die GAM-Aktie letztlich bei 10,56 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,471 GAM-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1,32 CHF, da sich der Wert eines GAM-Papiers am 08.01.2026 auf 0,14 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -98,68 Prozent.
Zuletzt verbuchte GAM einen Börsenwert von 146,68 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
