SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in GAM von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in GAM eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das GAM-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das GAM-Papier letztlich bei 1,50 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die GAM-Aktie investierten, hätten nun 6 663,157 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.06.2026 421,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,06 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 421,11 CHF entspricht einer negativen Performance von 95,79 Prozent.

GAM wurde am Markt mit 78,49 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at