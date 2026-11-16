Georg Fischer Aktie
WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003
|Langfristige Anlage
|
16.11.2026 10:03:29
SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Georg Fischer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Georg Fischer-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Georg Fischer-Aktie betrug an diesem Tag 42,85 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 23,337 Anteilen. Die gehaltenen Georg Fischer-Aktien wären am 13.11.2026 1 361,73 CHF wert, da der Schlussstand 58,35 CHF betrug. Mit einer Performance von +36,17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Georg Fischer jüngst 4,79 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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