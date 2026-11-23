Georg Fischer Aktie
WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003
|Georg Fischer-Investmentbeispiel
|
23.11.2026 10:03:36
SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Georg Fischer-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Georg Fischer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 51,55 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 193,986 Georg Fischer-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 10 853,54 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 55,95 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 8,54 Prozent vermehrt.
Am Markt war Georg Fischer jüngst 4,58 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Georg Fischer AG
Analysen zu Georg Fischer AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Georg Fischer AG
|62,00
|3,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung setzt ein: ATX auf Erholungskurs -- DAX mit robustem Auftakt in die neue Woche -- Anleger in Asien fassen wieder verhalten Mut: Leichte Gewinne in China
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. In Fernost zeigten sich die Börsen verhalten höher.