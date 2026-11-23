Bei einem frühen Georg Fischer-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Georg Fischer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 51,55 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 193,986 Georg Fischer-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 10 853,54 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 55,95 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 8,54 Prozent vermehrt.

Am Markt war Georg Fischer jüngst 4,58 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at