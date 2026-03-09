SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Georg Fischer von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Georg Fischer-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Georg Fischer-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 36,53 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investierten, hätten nun 27,379 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 173,99 CHF, da sich der Wert eines Georg Fischer-Papiers am 06.03.2026 auf 42,88 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17,40 Prozent zugenommen.

Georg Fischer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,52 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at