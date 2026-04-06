SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Georg Fischer von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Georg Fischer-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Georg Fischer-Aktie an diesem Tag bei 39,05 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Georg Fischer-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 256,082 Georg Fischer-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 41,02 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 504,48 CHF wert. Mit einer Performance von +5,04 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Georg Fischer betrug jüngst 3,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at