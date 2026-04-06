Georg Fischer Aktie
WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003
|Lohnende Georg Fischer-Investition?
|
06.04.2026 10:03:47
SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Georg Fischer von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Georg Fischer-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Georg Fischer-Aktie an diesem Tag bei 39,05 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Georg Fischer-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 256,082 Georg Fischer-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 41,02 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 504,48 CHF wert. Mit einer Performance von +5,04 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Georg Fischer betrug jüngst 3,36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Georg Fischer AG
|
06.04.26
|SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Georg Fischer von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.03.26
|SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Georg Fischer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.03.26
|SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Georg Fischer von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.03.26
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI zum Start steigen (finanzen.at)
|
16.03.26
|SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Georg Fischer-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
09.03.26
|SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Georg Fischer von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.02.26
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Georg Fischer AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Georg Fischer AG
|44,60
|0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.