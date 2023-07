SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Georg Fischer abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Georg Fischer-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Georg Fischer-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Georg Fischer-Aktie betrug an diesem Tag 43,35 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hat, hat nun 23,068 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.07.2023 auf 68,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 572,09 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +57,21 Prozent.

Insgesamt war Georg Fischer zuletzt 5,59 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at