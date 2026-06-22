Georg Fischer Aktie

Georg Fischer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Georg Fischer-Investition? 22.06.2026 10:04:20

SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Georg Fischer von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Georg Fischer-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Georg Fischer-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Georg Fischer-Anteile bei 65,70 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hat, hat nun 15,221 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 676,10 CHF, da sich der Wert eines Georg Fischer-Anteils am 19.06.2026 auf 44,42 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,39 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Georg Fischer belief sich zuletzt auf 3,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Georg Fischer AG

mehr Nachrichten