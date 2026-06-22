SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Georg Fischer von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Georg Fischer-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Georg Fischer-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Georg Fischer-Anteile bei 65,70 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hat, hat nun 15,221 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 676,10 CHF, da sich der Wert eines Georg Fischer-Anteils am 19.06.2026 auf 44,42 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,39 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Georg Fischer belief sich zuletzt auf 3,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at