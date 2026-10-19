Georg Fischer Aktie
WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003
|Lukratives Georg Fischer-Investment?
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19.10.2026 10:04:18
SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Georg Fischer-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 19.10.2016 wurde das Georg Fischer-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Georg Fischer-Aktie an diesem Tag 43,50 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Georg Fischer-Aktie investierten, hätten nun 2,299 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Georg Fischer-Papiere wären am 16.10.2026 133,91 CHF wert, da der Schlussstand 58,25 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,91 Prozent.
Alle Georg Fischer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,76 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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