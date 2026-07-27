SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Georg Fischer von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Georg Fischer-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Georg Fischer-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Georg Fischer-Anteile bei 39,90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,506 Georg Fischer-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.07.2026 auf 52,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,20 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 31,20 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Georg Fischer eine Marktkapitalisierung von 4,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at