Georg Fischer Aktie
WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003
|Lohnendes Georg Fischer-Investment?
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27.07.2026 10:04:12
SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Georg Fischer von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Georg Fischer-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Georg Fischer-Anteile bei 39,90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,506 Georg Fischer-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.07.2026 auf 52,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,20 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 31,20 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Georg Fischer eine Marktkapitalisierung von 4,29 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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