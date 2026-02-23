Georg Fischer Aktie
WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003
|Lukrativer Georg Fischer-Einstieg?
|
23.02.2026 10:04:23
SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Georg Fischer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Georg Fischer-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Georg Fischer-Anteile an diesem Tag 63,80 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Georg Fischer-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 156,740 Georg Fischer-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.02.2026 auf 54,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 518,81 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14,81 Prozent.
Georg Fischer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,45 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!