SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Georg Fischer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Georg Fischer-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Georg Fischer-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Georg Fischer-Anteile an diesem Tag 63,80 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Georg Fischer-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 156,740 Georg Fischer-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.02.2026 auf 54,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 518,81 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14,81 Prozent.

Georg Fischer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

