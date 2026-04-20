Georg Fischer Aktie

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WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003

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Performance unter der Lupe 20.04.2026 10:03:41

SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Georg Fischer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Georg Fischer eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Georg Fischer-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 69,10 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Georg Fischer-Aktie investiert, befänden sich nun 14,472 Georg Fischer-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 639,94 CHF, da sich der Wert eines Georg Fischer-Anteils am 17.04.2026 auf 44,22 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,01 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Georg Fischer eine Marktkapitalisierung von 3,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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