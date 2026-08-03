SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Georg Fischer-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Georg Fischer-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 03.08.2025 wurde das Georg Fischer-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 63,95 CHF. Bei einem Georg Fischer-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,637 Georg Fischer-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Georg Fischer-Papiere wären am 31.07.2026 809,23 CHF wert, da der Schlussstand 51,75 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 19,08 Prozent.

Georg Fischer war somit zuletzt am Markt 4,24 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at