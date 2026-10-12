SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Georg Fischer von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Georg Fischer-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Georg Fischer-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 68,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 147,059 Georg Fischer-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.10.2026 8 544,12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 58,10 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 14,56 Prozent.

Georg Fischer war somit zuletzt am Markt 4,77 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at