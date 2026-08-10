SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Georg Fischer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Georg Fischer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 10.08.2023 wurde die Georg Fischer-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 59,65 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 167,645 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 52,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 868,40 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 11,32 Prozent verkleinert.

Alle Georg Fischer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at